Quasar Village, prima Leonardo Da Vinci e poi Fedez: tutto il programma

Prosegue al Quasar Village fino a domenica 3 febbraio ‘Leonardo Da Vinci experience’, un’iniziativa dedicata al genio del Rinascimento che propone un viaggio nel tempo alla scoperta della storia e delle opere più importanti dell’artista. In particolare, sabato 26 e domenica 27 gennaio (e poi ancora sabato 2 e domenica 3 febbraio), Leonardo da Vinci ‘in persona’, sarà impegnato in una narrazione animata e recitata, e sarà a disposizione dei più piccoli anche per un selfie.



Ai ragazzi delle scuole, poi, è dedicata ‘In bottega con Leonardo’, tutte le mattine da venerdì 25 gennaio a venerdì primo febbraio. Iniziative a tema coinvolgeranno gli alunni delle primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Perugia, Corciano, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Assisi, Gubbio e Gualdo Tadino, in un percorso didattico che permetterà di scoprire i meravigliosi progetti scaturiti dalla mente di Leonardo: macchine volanti, scafandri, ponti girevoli, eliche e leve. I bambini potranno giocare con le correnti d’aria e scoprire i principi fisici del volo e del galleggiamento ma anche della meccanica applicata e dell’energia solare. Con il ‘Vinci virtual show’, inoltre, tutti i pomeriggi si può assistere alla proiezione in 10D di un cartone animato inedito, con effetti multisensoriali fatti di suoni, luci, movimenti, acqua, vento e bolle.



Accanto a questo, nella galleria del centro commerciale si possono ammirare ‘Le macchine di Leonardo’ nella mostra realizzata in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze: esposte undici opere, di cui otto interattive e tre di grandi dimensioni, riprodotte minuziosamente sulla base dei progetti originali di Leonardo. Un app con QR code permetterà di ascoltare gratuitamente l’audioguida creata ad hoc. Infine, c’è la possibilità di partecipare ad un contest fotografico che mette in palio un diamante ‘taglio Leonardo’, offerto dalla Gioielleria Bartoccini: per partecipare basta realizzare uno scatto che ritrae un’opera in mostra e postarlo sui propri profili Instagram e Facebook con l’hashtag #VinciConDaVinci, taggando il ‘Quasar Village’. Vincerà la foto scelta a insindacabile giudizio da una giuria composta dalla Direzione del centro commerciale e da esperti fotografi.

Terminato questo viaggio nella storia, il Quasar Village tornerà al presente ospitando Fedez, il rapper italiano, marito della influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, entrambi seguitissimi sui social. Dalle 17 di mercoledì 6 febbraio Fedez incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo cd ‘Paranoia airlines’. Tutti i dettagli per ottenere un accesso prioritario al firmacopie si possono trovare sul sito www.quasarvillage.it.