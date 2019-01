Quasar Village, arriva Fedez: incontro con i fan il 6 febbraio, come partecipare

Al Quasar Village c’è tempo fino a domenica 3 febbraio per immergersi in Leonardo da Vinci experience, l’iniziativa dedicata al genio del Rinascimento italiano che propone un viaggio nel tempo alla scoperta della storia e delle opere più importanti dell’artista di cui, nel 2019, ricorre il cinquecentenario della morte. Per celebrarlo, il centro commerciale di Corciano ha voluto ospitare una mostra in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, che espone alcune riproduzioni delle ‘macchine di Leonardo’, sulla base dei progetti originali. Ad ammirarle, in questi giorni, tantissimi ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Perugia, Corciano, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Assisi, Gubbio e Gualdo Tadino, che hanno avuto modo di apprezzare anche le altre iniziative proposte. Insieme a Leonardo da Vinci ‘in persona’, hanno appreso i principi fisici del volo, del galleggiamento e tante altre nozioni attraverso l’iniziativa ‘In bottega con Leonardo’, che prosegue tutte le mattine fino a venerdì primo febbraio. Per tutti, poi, c’è il ‘Vinci virtual show’: ogni pomeriggio si può assistere alla proiezione in 10D di un cartone animato inedito, con effetti multisensoriali fatti di suoni, luci, movimenti, acqua, vento e bolle. Infine, c’è la possibilità di partecipare ad un contest fotografico che mette in palio un diamante ‘taglio Leonardo’, offerto dalla Gioielleria Bartoccini: per partecipare basta realizzare uno scatto che ritrae un’opera in mostra e postarlo sui propri profili Instagram e Facebook con l’hashtag #VinciConDaVinci, taggando il ‘Quasar Village’. Vincerà la foto scelta a insindacabile giudizio da una giuria composta dalla Direzione del centro commerciale e da esperti fotografi.

Da Leonardo da Vinci si passerà a Federico Leonardo Maria, in arte Fedez, rapper italiano e marito della influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, entrambi seguitissimi sui social. Dalle 17 di mercoledì 6 febbraio Fedez incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo cd ‘Paranoia airlines’. All’esterno del centro commerciale, per tutta la giornata, ci sarà un truck brandizzato che regalerà gadget e accessori esclusivi. Tutti i dettagli per partecipare e ottenere un accesso prioritario al firmacopie si possono trovare sul sito www.quasarvillage.it.