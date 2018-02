L’amore è nell’aria al Quasar Village: al via la mostra mercato dedicata ai futuri sposi

L’amore è nell’aria al Quasar Village di Corciano che dal 14 al 18 febbraio ospiterà Sposì, la mostra mercato dedicata agli innamorati, alla coppia e al matrimonio dove operatori del settore presentano al pubblico servizi, articoli e novità per tutti i fidanzati.

Nella galleria del centro commerciale, inoltre, nel giorno dedicato a San Valentino dalle 14 alle 20, sarà presente un punto di ascolto della Polizia di Stato che sta portando avanti il progetto nazionale ‘…Questo non è amore’.

La giornata vuole sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al tema della violenza sulle donne e prevede l’allestimento di spazi adeguati ad accogliere e aiutare le persone vittime di questi comportamenti in quelli che sono tra i luoghi più frequentati delle città, quali possono essere appunto i centri commerciali. Grazie alla presenza di operatori specializzati le vittime, ma non solo, posso richiedere informazioni, consigli e suggerimenti per denunciare la violenza di genere.

Tornando a Sposì, nel programma dell’evento spazio anche a concerti, defilé e laboratori per grandi e piccoli. Si parte mercoledì 14 con ‘Scatta l’amore’ (anche sabato 17 e domenica 18), l’iniziativa che permetterà alle coppie che lo vorranno di farsi immortalare dal fotografo Leonardo Mariani; dalle 17.30 alle 19 ‘Make up & hair in love’ con Allscent e Franck Provost che proporranno il loro ‘trucco e parrucco’ al pubblico.

Giovedì 15 è la volta di ‘A forma di cuore!’, laboratorio dimostrativo di realizzazione di piccoli cuscini a forma di cuore a cura di Ar.Co e le sue allieve, mentre giovedì 16 dalle 18 alle 19.30 è prevista una sfilata di auto d’epoca in collaborazione con Camep. Il weekend vedrà, poi, sabato 17 dalle 16 alle 18, ‘L’amore dei bambini’ (anche domenica 18), laboratorio gratuito per bambini per realizzare piccole opere con la con pasta di sale; dalle 16.30 alle 18, ‘Music in love’, intrattenimento di musica dal vivo a cura della Jam music school; dalle 18 alle 19.30 ‘Sweet wedding!’ per addolcire il pomeriggio con la creazione di una torta nuziale e assaggi gratuiti offerti dalla pasticceria ‘Il buon dolce’.

Domenica 18 dalle 16.30 alle 17.30, ci si potrà scatenare a ritmo di swing con lo spettacolo musicale e di rockability di ‘Maggie&Peggy and the marvelous fellas’. Chiuderà la manifestazione il defilè di abiti da sposa alle 17.30. Non mancheranno, infine, offerte e promozioni per gli innamorati che acquisteranno nei negozi del Quasar Village, per articoli quali intimo o gioielli fino ai menù di coppia.

Ma gli eventi al Quasar Village non si fermano mai: la direzione ha già annunciato che mercoledì 28 febbraio Fabrizio Moro, vincitore di Sanremo 2018 insieme a Ermal Meta, farà tappa con il suo instore tour proprio al centro commerciale di Corciano dove firmerà le copie del suo nuovo album ‘Parole rumori e anni’ a partire dalle 17.30.