Quasar Village, dove il "Magico mondo di Babbo Natale" diventa realtà: ecco come visitarlo

L’atmosfera natalizia inizia a farsi sentire al Quasar Village di Ellera di Corciano dove è goà in piena attività ‘Il magico mondo di Babbo Natale’. Il Casale del centro commerciale di Ellera di Corciano è infatti trasformato in un suggestivo allestimento scenico che riproduce la dimora dell’amato Santa Claus, convenzionalmente collocata al Polo Nord. I bambini potranno scrivere la propria letterina dei desideri circondati dal bosco fatato e aiutati dagli elfi, che li accompagneranno a conoscere Babbo Natale in carne e ossa.

Durante la visita, tutti i partecipanti vivranno anche un’esperienza immersiva grazie al cinema 10D, viaggiando sulla ‘Magica slitta di Babbo Natale’. Il Magico mondo di Babbo Natale accoglierà i visitatori tutti i sabati, le domeniche, i giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, fino al 29 dicembre. Da sabato 30 novembre, inoltre, sarà aperto tutti i giorni in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 19.30.

Nei giorni festivi e nel fine settimana l’ingresso all’attrazione sarà a pagamento, al costo di 6 euro (gratuito per i bambini al di sotto di un anno di età). Nei giorni infrasettimanali, invece, avrà un costo di 3 euro mentre l’ingresso sarà gratuito per chi avrà effettuato acquisti nei negozi del centro commerciale per almeno 20 euro. Sono previsti pacchetti visita per le scolaresche, con biglietto a 4 euro per i bambini e ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori, prenotabili scrivendo a produzione@jetsgroup.it.

Non sarà solo il Casale, naturalmente, a immergersi nel Natale. L’intera struttura del Quasar Village sarà coinvolta con addobbi e allestimenti a tema natalizio, oltre all’immancabile Pista di ghiaccio che ormai da anni coinvolge grandi e piccini e che rimarrà aperta fino al 26 gennaio. E poi ancora ci saranno il ‘Christmas Village’ con i classici mercatini, dall’1 al 24 dicembre, e la ‘Festa dei giocattoli’, un’attività di raccolta di giochi nuovi e usati destinati ai bambini meno fortunati. Per ulteriori informazioni: www.quasarvillage.it e sulla pagina Facebook Quasar Village.