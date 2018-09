Al Quasar Village fiera, mercatino, arredo per la casa e piante: tutti gli appuntamenti al Centro Commerciale

Sarà un settembre ricco di eventi quello che si appresta a vivere il Quasar Village. Da venerdì 7 a domenica 9 e poi ancora da venerdì 14 a domenica 16, infatti, il centro commerciale di Ellera di Corciano ospiterà rispettivamente la quarta edizione di ‘Dire fare & baciare’ e la prima di ‘Smart Village’, l’una dedicata all’artigianato tipico locale, l’altra al benessere e alla sostenibilità made in Umbria.

In ‘Dire fare & baciare’ i visitatori potranno trovare libri, fiori e piante, articoli per l’arredamento della casa, bigiotteria, abbigliamento e tanti accessori elaborati dai maestri della lavorazione del legno e della ceramica. La mostra mercato resterà aperta il venerdì dalle 16.30 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Accanto alla mostra ci saranno iniziative collaterali: sabato 8 ‘Colori di frutta e verdura!’ (dalle 16 alle 19), in collaborazione con Fa’ la cosa giusta! Umbria, un laboratorio creativo gratuito per bambini che potranno disegnare con colori realizzati dagli scarti di frutta e verdura; ‘Mettiti comodo!’ (dalle 17 alle 18), dimostrazione di realizzazione e rifinitura di una seggiola a cura di Mastro Geppetto di Adriano Baglioni; ‘Alle origini era la selce’ (dalle 18 alle 19), dimostrazione di riproduzione di oggetti litici preistorici con metodiche naturali a cura di Vasco Fioriti. E poi ancora domenica 9 settembre, dalle 17 alle 18, ‘I primi passi dell’artigianato: la scoperta del fuoco’, un appuntamento attraverso il quale si imparerà a conoscere la simbologia della selce e si procederà con una dimostrazione di accensione del fuoco attraverso il suo utilizzo, con l’aiuto di Vasco Fioriti.

Contemporaneamente, si svolgerà ‘Vibrazioni dalla tradizione’, un’esibizione a cura degli Sbandieratori e musici del gruppo storico Città di Cortona. Chiuderà la tre giorni ‘L’arte antica dell’impagliatura’, laboratorio dimostrativo di impagliatura di seggiole a cura di Serena Romani, dalle 18 alle 19.

Il weekend successivo, dunque, sarà la volta di Smart Village dove trovare il meglio dei prodotti ‘che vogliono bene all’ambiente e alle persone’, tutti da gustare e da vivere insieme a un ricco programma di laboratori, dimostrazioni e spettacoli gratuiti a cura di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili. Infine, martedì 11 settembre, appuntamento con ‘Vota il campione’, serata di premiazioni degli atleti umbri di vari sport, organizzata dalla redazione sportiva del Corriere dell’Umbria.

Accanto a tutto questo il Quasar Village ha in serbo altre sorprese per i propri clienti insieme ai quali festeggiare il quarto anniversario del centro commerciale con un ‘compleanno emojionante’. Per rimanere aggiornati sulle novità si può visitare il sito web www.quasarvillage.it o la pagina Facebook Quasar Village.