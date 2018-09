Dopo il rapper Guè Pequeno, al Quasar Village prosegue la festa: torta gigante gratis per tutti

Si chiude in dolcezza il quarto anniversario emojionante del Quasar Village che, dopo aver ospitato il rapper Gué Pequeno, si prepara al gran finale domenica 30 settembre. Per festeggiare insieme ai clienti un quadriennio di successi e soddisfazioni il centro commerciale di Ellera di Corciano ha previsto una festa di compleanno con torta gigante, preparata dalla pasticceria dell’ipermercato Conad e offerta a tutti i partecipanti.

Ad accompagnare il pomeriggio in allegria ci penserà la scuola di danza Mov’it, con musica e balli. In programma, poi, sabato e domenica dalle 16 alle 19, Kids lab, laboratori gratuiti per bambini in collaborazione con il Joka Village, durante i quali divertirsi a costruire simpatiche maschere di carta a forma di emoji. Infine, domenica sarà l’ultimo giorno per poter partecipare al concorso che fa vincere premi e superpremi.

Ogni 50 euro di spesa in uno dei negozi del centro commerciale si ha il diritto di giocare con la Gift machine, versione ‘umana’ delle macchinette pesca peluche. Le persone vengono imbragate e sotto la guida di un parente, un amico o, se sono sole, dell’hostess presente, devono cercare di afferrare con l’utilizzo di guantoni un peluche a forma di emoji che nasconde buoni sconto immediati, gadget, ma soprattutto premi hi-tech come televisori e smartphone.

“Settembre – hanno dichiarato dalla direzione del centro – è stato un mese molto positivo. Abbiamo accolto i nostri clienti cercando di gratificarli al meglio perché se siamo giunti a festeggiare il quarto compleanno il merito è anche il loro. Vogliamo ringraziarli per la fiducia che ogni giorno ci dimostrano e li invitiamo a seguirci ancora perché abbiamo in serbo tante sorprese”.