Quasar Village, compleanno sulle due ruote con la "Medio Fondo del Quasar" e una mostra sul grande Pantani

Quasar Village festeggia con cinque candeline e una maxi torta i suoi primi altrettanti anni di attività. Lo fa offrendo un weekend all’insegna dello sport e del divertimento quello offerto dal centro commerciale di Corciano, da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Un compleanno sul filo conduttore delle due ruote, a partire dalla corsa ciclistica competitiva ‘Medio fondo del Quasar’ domenica 29 settembre alle 8 (pensata per i più allenati) e passando per la biciclettata aperta a tutti, alle 9, con la partecipazione dell’inarrestabile Luca Panichi, dell’associazione Emozionabile, col quale intraprendere la passeggiata di otto chilometri, facendosi portatori di un messaggio positivo per le persone con disabilità. Per la competitiva, invece, saranno due i percorsi previsti: uno di 60 chilometri, con dislivello di 600 metri, e l’altro di 91 chilometri e dislivello di 1.450 metri, con ristori a Castel Rigone e Mugnano (per info e iscrizioni www.dreamrunners.it, info@grifobike.it, 347.5404746, 335.34112).

Il pomeriggio di domenica, poi, spazio agli ospiti Vittorio Brumotti, campione di bike trial e popolare volto inviato di Striscia la notizia, e Tonina Pantani, mamma del compianto campione di ciclismo Marco, che saranno presenti al taglio della torta previsto alle 17, cui seguirà la degustazione gratuita per tutti i visitatori. Brumotti, inoltre, si esibirà in spettacolari acrobazie a bordo della sua bicicletta e ad allietare il pomeriggio ci penserà anche ‘La cantina del zi Socrate’, con uno spettacolo musicale itinerante.

Tante altre le iniziative a tema: oltre alla mostra mercato che accoglie anche espositori specializzati ed è aperta da venerdì 27 a domenica 29 settembre, c’è spazio anche per un incontro di educazione stradale (sabato 28 alle 17, a cura dell’associazione Motoincontro Fabio Celaia), l’esposizione delle maglie ufficiali di Marco Pantani (domenica) e lo spettacolo di trial bike con Alessandro Agostinelli (domenica alle 14.30 ai campetti sportivi esterni alla struttura). Per ulteriori informazioni sull’evento si può consultare la pagina Facebook ‘Quasar Village’ o visitare il sito www.quasarvillage.it.

“Da tempo ormai – ha spiegato Tiziana Zetti, direttrice commerciale del Quasar Village – il nostro centro sceglie di organizzare iniziative ed eventi che promuovono stili di vita sani, la pratica dello sport e un’attenta alimentazione. Proseguiremo su questa strada con tanti eventi in autunno. Uno, in particolare, ci sta a cuore, ed è la Straquasar, in programma il 10 novembre. Una gara podistica, cui si aggiunge anche una camminata non competitiva, a cui parteciperà l’associazione Avanti tutta onlus, fondata da Leonardo Cenci, una persona speciale che abbiamo avuto modo di conoscere e ospitare in più occasioni e che ci manca profondamente”.