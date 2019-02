Carnevale al Quasar Village, eventi per grandi e bambini: domenica Il Volo incontra i fan

L’allegria del Carnevale contagia tutti ma sono soprattutto i bambini a divertirsi con le proposte ideate per loro dal Quasar Village. A partire da Giovedì grasso, il 28 febbraio, quando il centro commerciale di Ellera di Corciano ha programmato il ‘Truccabimbi’, dalle 16 alle 19 in galleria, in collaborazione con il Joka Village. La festa proseguirà, poi, sabato 2 marzo quando tornerà il Truccabimbi, sempre negli stessi orari. Dalle 16 alle 17 c’è ‘Miss Wonder and the Carousel of emotions’, una ‘giostra delle emozioni’ che coinvolgerà i bambini attraverso il racconto di storie interattive e giochi. Seguirà la premiazione del concorso ‘Colora il Carnevale di allegria’: la quinta edizione ha dato vita a una vera e propria esposizione artistica collettiva che ha visto la partecipazione di venticinque d’infanzia della provincia di Perugia. Bambini e insegnanti hanno sviluppato trenta lavori sul tema dei sentimenti, attraverso la rappresentazione di nuovi personaggi carnevaleschi che potranno essere ammirati fino a giovedì 7 marzo nella galleria del centro commerciale. Chiuderà la giornata una degustazione gratuita di dolci di Carnevale, in collaborazione con IperConad.



Gli eventi non si fermano perché domenica 3 arriveranno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, meglio conosciuti come ‘Il Volo’: dopo l’ultimo successo collezionato a Sanremo 2019, dove hanno conquistato il terzo posto nella gara canora, e forti di un bagaglio di apprezzamenti nei concerti di tutto il mondo, ‘atterrano’ al Quasar Village per l’unica tappa umbra dell’instore tour. Il trio composto da due tenori e un baritono dalle 17 incontrerà i fan e firmerà le copie del nuovo cd Musica. Il regolamento completo per accedere al firmacopie è riportato sul sito.