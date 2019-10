Quasar Village, in arrivo la festa del libro e la fiera del disco

Al Quasar Village di Ellera di Corciano sono in arrivo due fine settimana ricchi di eventi tra cultura, musica, letteratura e intrattenimenti divertenti. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre spazio all'editoria con la seconda edizione del ‘Libro village’, che propone presentazioni di libri, mostra mercato, incontri con scrittori, ospiti speciali e giochi di ruolo interattivi gratuiti per i visitatori del Centro.

La manifestazione comincerà venerdì 18 ottobre alle 16.30 con l’apertura del villaggio, una mostra mercato con case editrici, autori e artigiani, in attesa dell’incontro con gli scrittori Domenico Carpagnano, Marco Pareti e Francesco Zampa alle 17. A seguire, alle 18, l’autore Enrico Luceri presenterà il suo libro ‘Le notti della luna rossa’, uscito recentemente per celebrare i 90 anni della casa editrice ‘Giallo Mondadori’.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre il villaggio con la mostra mercato aprirà dalle 10 alle 20. Durante le due giornate, spazio al divertimento con gialli interattivi da risolvere in galleria per grandi e piccini e una mostra mercato negli spazi esterni al centro. Alle 16.30 è in programma il gioco ‘Scopri la parola misteriosa’ e alle 17.30 ancora spazio al gioco con ‘Scopri il colpevole’.

Sabato 19 alle 17 ci sarà l’incontro con gli autori Edoardo Gandini, Jacopo Montrasi e Mario Petrulli, dove interverranno Leonardo Di Lascia e la scrittrice e grafologa Luciana Crucitti. Alle 18, poi, l’incontro con il giornalista e scrittore Alvaro Fiorucci, già capo redattore del Tgr Umbria. Domenica 20 ottobre, invece, alle 16 ci sarà la presentazione in anteprima nazionale della storia a fumetti per bambini e famiglie ‘Apodemus’, della sua app e del gioco in 3D. Alle 17, l’incontro con gli autori Selene Luise, Stefania Nosnan e Lorenzo Pigà, dove interverrà anche la scrittrice e grafologa Tiziana De Giosa. Alle 18, infine, l’incontro con Andrea Del Castello autore dei libri ‘Come si scrive un thriller di successo’ e ‘La voce della morte’ che presenterà al pubblico.

Il weekend successivo, nei giorni di sabato 26 e domenica 27 ottobre, tornerà il prestigioso appuntamento con ‘La fiera del disco’, l’evento dedicato agli appassionati di collezionismo musicale arrivato alla sua 11esima edizione. Decine di collezionisti ed espositori provenienti da tutta Italia con stand pieni di grande musica, tra Lp, 45 giri, Cd, Dvd e tanti gadget. Nella due giorni della manifestazione, Max Radio trasmetterà in diretta dalla fiera. Evento nell’evento, sabato 26 ottobre si tornerà a parlare di libri con la presentazione de ‘La storia della Disco music’, a cura di A. Bufalini e G. Savastano.