Grandi ospiti al Quasar Village, arriva la stella del rap italiano: nel 2017 è stato il più ascoltato su Spotify

Il Quasar Village compie quattro anni e dedica il mese di settembre ai festeggiamenti del ‘4° anniversario emojionante’. Dopo aver accolto i villaggi tematici è arrivata l’ora dell’ospite più atteso, Gué Pequeno, mercoledì 26 settembre dalle 17. I fan del rapper italiano potranno incontrarlo e farsi autografare una copia di ‘Sinatra’, il nuovo album che omaggia il grande Frank e che vede la collaborazione con il team Bhmg, un punto di riferimento nel genere. Gué Pequeno è stato il rapper italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all’album Gentleman (doppia certificazione Platino e molte settimane in cima alla classifica) ed è il rapper più produttivo in Italia con una pubblicazione all’anno dal 2009.

Per partecipare al meet&greet con il cantante è necessario essere in possesso del cd. Con questo si avrà diritto a un pass eliminacode, da ritirare nell’apposita casetta dedicata in prossimità dei campetti, a partire dalle 9 di mercoledì. Sarà anche presente un fotografo per un reportage ufficiale dell’evento che sarà pubblicato nei giorni a seguire sulla pagina Facebook Quasar Village (per tutti i dettagli: www.quasarvillage.it/news- eventi/gue-pequeno-al-quasar- village).

Accanto all’appuntamento musicale c’è sempre la possibilità, fino al 30 settembre, di divertirsi con la gift machine, versione ‘umana’ delle macchinette pesca peluche, che dona tanti regali ai clienti. Le persone vengono imbragate e sotto la guida di un parente, un amico, o se sono sole, dell’hostess presente, devono cercare di afferrare con l’utilizzo di guantoni un peluche a forma di emoji contenente buoni sconti immgadget e altri premi. Infine, da non mancare, l’appuntamento con il taglio della torta e degustazione gratuita per tutti, domenica 30 settembre.