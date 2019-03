Carnevale al Quasar Village: Il Volo al centro commerciale, come incontrarli

Carnevale al Quasar Village. Domenica 3 marzo, appuntamento con la musica. Al centro commerciale arriveranno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, meglio conosciuti come ‘Il Volo’: dopo l’ultimo successo collezionato a Sanremo 2019, dove hanno conquistato il terzo posto nella gara canora, e forti di un bagaglio di apprezzamenti nei concerti di tutto il mondo, ‘atterrano’ al Quasar Village per l’unica tappa umbra dell’instore tour. Il trio composto da due tenori e un baritono dalle 17 incontrerà i fan e firmerà le copie del nuovo cd Musica. Il regolamento completo per accedere al firmacopie è riportato sul sito.