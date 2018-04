Terzo torneo ‘Fifa 2018 al Quasar Village: al centro commerciale competizione per player Playstation 4

Torna al Quasar Village l’appuntamento con lo sport. Domenica 15 aprile, dalle 14, presso il punto vendita King sport & style del centro commerciale di Corciano, è in programma il terzo torneo ‘Fifa 2018 Ac Perugia – Frankie Garage’, in collaborazione con l’Ac Perugia calcio. Partner dell’evento sono Game Tekk, Ac Perugia store ed Euronics. Si tratta di una competizione su Playstation 4 completamente gratuita a cui ci può iscrivere domenica stessa dalle 14 alle 15, ora d’inizio del torneo. Una volta formate le squadre i 32 giocatori si sfideranno in un torneo singolo a eliminazione diretta utilizzando la squadra virtuale biancorossa. Durante l’evento saranno presenti anche il gamer ufficiale dei grifoni, ‘Ruggio’, e due calciatori del team di Roberto Breda. Dalle 18.30 in poi si procederà con le premiazioni dei primi tre classificati che riceveranno premi ‘targati’ King sport e Ac Perugia.

La giornata sarà anche l’occasione per vivere il centro commerciale all’aria aperta. Parallelamente al torneo, infatti, sui campetti di calcio esterni al Quasar si svolgerà il ‘King football tour 2018’ che decreterà vincitore colui che farà ‘Il tiro più veloce!!!’. L’appuntamento è alle 15, sempre al punto vendita King sport & style del centro commerciale Quasar Village. Ai primi tre classificati andrà rispettivamente una gift card del valore di 75, 40 e 20 euro mentre, ad estrazione tra tutti i partecipanti, ci sarà una maglia autografata del bomber biancorosso Samuel Di Carmine.