Quasar Village, l'ospite d'onore sta per arrivare: Babbo Natale premia le scuole

Si avvicina la festa più magica dell’anno, il Natale, e il Quasar Village si prepara a viverla insieme a tanti ‘piccoli ospiti’, i bambini delle scuole del territorio che hanno contribuito ad arricchire la galleria del centro commerciale di Corciano con tanti alberelli di Natale colorati, nell’ambito del progetto didattico ‘L’albero dei desideri’. Domenica 23 dicembre, infatti, saranno premiate le dieci opere più significative all’interno di una grande festa il cui ospite d’onore sarà proprio Babbo Natale, che arriverà nel pomeriggio accompagnato da elfi e folletti. Ai vincitori donerà buoni spesa del valore di 200 euro da spendere per l’acquisto di materiale didattico.

“Chi si è recato in questo periodo prenatalizio al Quasar Village – ha spiegato il suo direttore Tiziana Zetti – non avrà potuto fare a meno di notare il grande albero luminoso e musicale Habby che quattro volte al giorno, alle 17, 18, 19 e 20, tutti i giorni propone i suoi spettacoli. Oltre ad Habby, c’è anche il bellissimo albero della pista di ghiaccio, quest’ultima aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21, con orario continuato il sabato, domenica e festivi. Insomma, il filo conduttore di questo Natale sono stati gli alberi, simbolo di vita, pace e speranza”.

Tanti gli eventi al Quasar Village, che resterà aperto un’ora in più il 22 e 23 dicembre dalle 9 alle 22, per permettere ai ‘ritardatari’ di ultimare gli acquisti natalizi (il 24 dalle 9 alle 20 e il 31 dalle 9 alle 19 mentre resterà chiuso il 25, 26 dicembre e il primo gennaio). Per i regali, qualche idea potrebbe venire anche visitando il Christmas Village, mostra mercato d’artigianato ed enogastronomia allestita all’esterno della struttura fino al 24 dicembre (apertura festivi e prefestivi dalle 10 alle 20, feriali dalle 11 alle 19). Da segnalare, infine, il concerto degli allievi dell’associazione musicale Newsic che si esibiranno venerdì 21 dicembre, dalle 17.30 alle 20, all’esterno del Quasar Village.