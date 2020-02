Gubbio, al via il corso per volontari della protezione civile: ecco come partecipare

Scatta il conto alla rovescia a Gubbio per gli aspiranti volontari della Protezione Civile, con il corso base in programma dal prossimo 3 marzo 2020. Un corso che, attraverso le 12 lezioni frontali previste dal programma elaborato sulla base delle linee guida della Regione Umbria e ospitate dalla sede del gruppo eugubino in via della Piaggiola, consentirà ai nuovi iscritti di intraprendere il percorso dell’operatività dopo aver superato la prova finale di valutazione che si svolgerà entro la fine dell'anno. Ciascun partecipante al fine di ottenere l’ammissione alla prova finale dovrà frequentare almeno il 75% delle ore di lezione teoriche e partecipare alle esercitazioni pratiche che verranno organizzate. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 'www.protezionecivilecittadigubbio.com'.