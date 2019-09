Proseguono gli "Incontri indimenticabili" di Unforgettable Umbria, mostra di arte contemporanea "aperta"

Nuovi appuntamenti per gli “Incontri indimenticabili” di “Unforgettable Umbria”, la mostra di arte contemporanea allestita a Perugia, a Palazzo Baldeschi al Corso, fino al prossimo 3 novembre.

Ripartito il 5 settembre dopo la pausa estiva, prosegue il 18 settembre con il critico e giornalista Andrea Baffoni e l’artista Franco Passalacqua e il 3 ottobre con il direttore di Palazzo Collicola Marco Tonelli. Altri incontri, in data ancora da definire, con il critico e curatore Giorgio Bonomi e con l’artista Gianni Dessì, già presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma.

La particolarità degli eventi di Unforgettable Umbria” sta nel fatto che l’itinerario guidato tra le sale del percorso espositivo non seguirà schemi preordinati, ma si svilupperà in modo estemporaneo e informale attraverso un dialogo tra gli ospiti d’eccezione e i curatori che, partendo dalla produzione artistica in mostra, proporrà un confronto sull’arte e sulla bellezza aperto anche al pubblico, chiamato ad intervenire e a fare domande.

Aneddoti e curiosità degli esperti sulle opere e sugli artisti, con alcuni dei quali hanno avuto modo di collaborare, contribuiranno ad offrire uno scenario ricco di esperienze e dei diversi linguaggi dell’arte contemporanea che hanno fatto dell’Umbria una terra di grande attrazione: qui artisti come Calder, Capogrossi, Klein, Dorazio, Boetti, Pepper e molti altri ancora che si possono ammirare in mostra, hanno lasciato testimonianze di ogni tipo disseminate nei centri urbani e negli scenari naturali.

Per concludere è previsto un aperitivo sulla splendida terrazza di Palazzo Baldeschi che si affaccia su Corso Vannucci.

Il costo, comprensivo del biglietto d’ingresso, è di 10 euro. Prenotazione obbligatoria: palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it