Dalla danza alla gastronomia: prosegue la cavalcata benefica di “Convivio con l’arte”

Prosegue la cavalcata benefica di “Convivio con l’arte”, kermesse fra musica, danza, moda, poesia e recitazione. Un pubblico numeroso è ormai fidelizzato all’operazione che quest’anno ha scelto il brand “Il rispetto: fa’ agli altri quello che vorresti fosse fatto a te”, fortemente voluta da Rossano Cervini presso il piccolo paradiso della Domus Volumnia. La volta scorsa sono stati raccolti 2000 euro, donati alla piccola Noemi per le costose cure a Houston, in Texas.

La seconda serata, sempre condotta da Sandro Allegrini, ha visto sulla scena una strepitosa serie di artisti. A far capo dalla poetessa Barbara Bracci (del gruppo letterario Woman@work) che ha offerto liriche “pillole per l’anima”, dedicate alla Luna e all’eclissi.

La “cuoca per amica” Ambra Marconi ha preparato una speciale degustazione. L’esposizione d’arte di Toni Bellucci è stata curata e proposta attraverso la mediazione critica di Andrea Baffon. La sezione musicale a cura del gruppo “I Leoni di notte”. La sfilata di moda ha visto in scena gli abiti e le modelle di Marzia Lanza, seducente compagine di appassionate tanguere. Fra i numerosi presenti, artisti, musicisti, esponenti del mondo politico e filantropico. Per una serata i cui proventi andranno a beneficio di ALICE (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale).

Prossimo appuntamento il 10 agosto, festa di San Lorenzo, serata organizzata per donare all’AUCC.