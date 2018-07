Umbria Jazz, ultimo fine settimana col botto: tutti i concerti di sabato 21 luglio, sul palco anche Mario Biondi

Penultimo appuntamento con Umbria Jazz, che questa sera, sabato 21 luglio, vedrà salire sul palco dell’Arena Santa Giuliana anche il mitico Mario Biondi. Ma procediamo con ordine. Anche per questo fine settimana, non mancheranno i tantissimi appuntamenti musicali sparsi per le vie e le location del centro storico di Perugia. Si parte a mezzogiorno, alla Galleria Nazionale dell'Umbria - Sala Podiani con Francesco Ponticelli, Francesco Diodati, Filippo Vignato per la rassegna “Jazz goes to the museum”.

Alle ore 13, alla Bottega del Vino per Jazz Wine & Gourmet Cuisine torna l’appuntamento Accordi Disaccordi mentre al Ristorante La Taverna, Jazz Lunch, Rockin' Dopsie & Friends. Un trio tutto italiano quello che si esibirà alle 17 al Teatro Morlacchi: appuntamento con la musica di Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, Roberto Gatto. Alle 19, a Umbrò, si esibirà Yamandu Costa & Guto Wirtti, alle 19 per l’aperitivo in Jazz alla Bottega del Vino suonerà il quartetto di Max Gallo.

Alle 19.30, all’Arena Santa Giuliana, ORE 19:30, Andrea Pozza, mentre alle 21 appuntamento con i nomi di punta di questo ultimo sabato: Hypnotic Brass Ensemble, Nik West e Mario Biondi.

Alle 22 al Teatro Morlacchi musica con Vijay Jyer Sextet, alle 22 ad Umbrò Anat Cohen & Marcello Gonçalves. All’una di notte, per le jam session da Cesarino, ci saranno: Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Andrea Pozza, Aldo Zunino, Luca Santaniello + guests resident band.

Ore 11.30 e 18.30 Street Parade per le vie del centro storico con i mitici Funk Off e dalle 19 concerti gratuiti in Piazza IV Novembre. Si parte con il 2° classificato del contest Jazz Conad, alle 21 Con Brio, alle 22:30 The New Orleans Mystics, a mezzanotte Funk Off on stage.

Ai Giardini Carducci si parte invece alle 13 e come per quelli in Piazza, saranno tutti gratuiti. Dalle 13 fino all’una di notte di esibiranno: Bob Malone Band; Snips, Claudio Jr De Rosa ; Huntertones; Berklee/UmbriaJazz Clinics '18 Award Group; Huntertones; Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters.