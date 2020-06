XX Giugno | Il programma delle cerimonie del Comune: alla Notari i riconoscimenti per l'Albo d'Oro

In occasione del prossimo XX Giugno, il programma prevede numerose iniziative, che avranno il culmine nelle celebrazioni ufficiali previste per sabato prossimo, data della ricorrenza. Dalle ore 10,00, in Borgo XX Giugno, si terrà la tradizionale deposizione della corone di alloro al monumento ai Caduti del XX Giugno 1859 e, a seguire, di una corona di alloro alla lapide che ricorda i Patrioti fucilati dai nazi-fascisti presso il Poligono di Tiro. Alle ore 11,00 al Civico Cimitero si terrà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti e alle 11,30 in Piazza Braccio Fortebracci la deposizione di una corona di alloro alla lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi. Infine, alle ore 12,00, alla Sala dei Notari s terrà la cerimonia dell’iscrizione all’Albo d’Oro della Città di Perugia.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.