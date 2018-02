Progettare insieme a genitori e bambini il centro estivo 2018: la proposta di Kidsbit, "il centro estivo che vorrei"

Domenica 25 febbraio si terrà il primo di una serie di incontri aperti a genitori e bambini per progettare le attività dell’estate 2018. Ore 10.00 presso CULT - Community Hub, Perugia.

KIDSBIT, il progetto di educazione e creatività digitale rivolto a bambini e ragazzi da 4 a 17 anni, organizza una serie di incontri domenicali aperti a genitori e bambini per costruire insieme le attività estive 2018, school e campus. L’obiettivo degli organizzatori è quello di ascoltare consigli, proposte e suggerimenti per creare un'avvincente stagione estiva, vicina ai bisogni e ai desideri di piccoli e grandi.

Il primo appuntamento si terrà domenica 25 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.30,presso lo spazio CULT - Community Hub (via Carlo Goldoni 8, Perugia), e sarà focalizzato sulla progettazione dell'offerta formativa per bambine e bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. I prossimi incontri si svolgeranno l’11 e il 18 marzo (quest’ultima data sarà dedicata alla progettazione di attività per la fascia 12-15 anni). Seguiranno altre date per ragionare sulle proposte dedicate a diverse fasce di età.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti!

Che cos’è KIDSBIT: KIDSBIT è un progetto di educazione e creatività digitale dedicato a bambini e ragazzi.

Dal 2016, nel mese di maggio, ogni anno diventa KIDSBIT FESTIVAL e trasforma Perugia nella città dei bambini del 21° secolo organizzando eventi, giochi e spettacoli. Le piazze diventano playground luminosi, le mura storiche fogli su cui disegnare con software di pittura digitale, i monumenti piattaforme da animare con grandi installazioni interattive, i musei laboratori scientifici e tecnologici.

Nei mesi estivi invece, KIDSBIT diventa SCHOOL e CAMPUS, esperienze formative e divertenti dedicate allo sviluppo di competenze creative attraverso percorsi artistici che prevedono anche l'utilizzo di strumentazioni digitali evolute.