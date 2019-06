I Primi d'Italia, a Settembre torna a Foligno la manifestazione che piace a tutti

I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti di Epta Confcommercio Umbria arriva alla XXI edizione e svela alcune anticipazioni del ricco programma 2019. Dal 26 al 29 settembre il centro storico di Foligno offrirà a tutti un’esperienza imperdibile, tra spettacoli, ottimo cibo, cultura, arte e intrattenimento per grandi e piccoli.

Tra le novità scelte dal comitato organizzatore per affascinare il pubblico, ci sarà quest'anno lo “Chef Atomico” Andrea Mainardi, che inaugurerà il Festival. E non solo. In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci verrà poi allestita una mostra con i suoi disegni e un convegno dedicato al genio e il buon mangiare. Non tutti sanno che Leonardo, infatti, era un amante della buona cucina e sembra che abbia ideato la prima macchina degli spaghetti della storia.

Torna anche il grande appuntamento con A Tavola con le Stelle. Quest’anno il pubblico potrà gustare le specialità di: Valeria Piccini del ristorante da Caino di Montemerano, Marco Bottega del ristorante Aminta d Genazzano e Silvia Baracchi del Falconiere di Cortona. Tre stellati della guida Michelin di altissimo livello per una manifestazione che da sempre punta su qualità ed eccellenza. Ai Primi d’Italia il pubblico troverà ancora una volta l’intrattenimento migliore. Tanti i nomi che animeranno il palco della manifestazione.

Dopo Mainardi i visitatori potranno ridere con Paolo Migone, ballare con la Little Tony Family Band, con la musica di Annalisa Baldi e di Napoli punto e a capo. Un calendario di appuntamenti ricco e pensato per coinvolgere tutti, anche per i più piccoli grazie a I Primi d’Italia Junior e al pranzo della domenica dedicato ai bambini e alle loro famiglie con una coinvolgente animazione.

La manifestazione veste a festa l’intero centro storico di Foligno, promuovendo a tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola e proponendo imperdibili Villaggi del Gusto, ognuno con il proprio tema, nazionale e internazionale. Quattro giorni all’insegna di degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi Chef, produzioni alimentari di qualità e spettacolo per tutti. Un universo di degustazioni continuative e di cultura alimentare, dove tutte le vie portano al gusto.