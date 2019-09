Primi d'Italia, a Foligno entra nel vivo la manifestazione che mette al centro l'amore per la cucina italiana

Ottimo cibo, spettacoli, musica, chef stellati, appuntamenti per bambini e una grande passione per i primi piatti. E' quanto offrono gli organizzatori de I Primi d'Italia, manifestazione inagurata ieri a Foligno che mette al centro il gusto per la buona cucina italiana.

Il programma è entrato nel vivo con importanti food experience. Oggi è il gionro della Collezione creativa e commerciale Gusto +, il ricercato appuntamento firmato da Cancelloni Food Service. La Cancelloni Experience vanterà la presenza della Chef Fabiana Scarica. eAlle 16.00 arriverà De Cecco lenta essiccazione con Chef Fabrizio Rivaroli e alle ore 18.00 Cucina mantovana tra storia e attualità a cura di Risosteria Mantovana.

Sempre venerdì il Palco di Largo Carducci prenderà vita alle 17.00 con Pasta in piazza con lo Chef, con Stefano Marconi e l’Associazione Professionale Cuochi Italiani. Alle 18.00 sarà possibile scoprire i segreti della Zuppa Vinciana con Chef Benedetto Squicciarini. A seguire una splendida e originale sfilata a cura dell’Istituto Professionale E. Orfini di Foligno: Gioielli in Pasta. Evento nell’evento, la sfilata mette in mostra creazioni originali dei ragazzi, mostrando al pubblico “accessori - moda” creati esclusivamente a mano, con materiali di riciclo, rivisitando in modo creativo la pasta. Dopo cena, alle 22.00 arriverà la vivacità della Little Tony family band.