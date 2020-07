Primi d'Italia non molla, appuntamento a settembre a Foligno: "Indimenticabile viaggio nel gusto"

I Primi d’Italia, il Festival di Epta Confcommercio Umbria, tornerà dal 24 al 27 settembre "con una XXII edizione all’insegna della ripresa e della sicurezza".

"Questo 2020 è un anno complesso – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta. Un anno che ci ha messo tutti alla prova ma che ci ha anche fatto capire l’importanza delle cose buone e sane e della solidarietà. Per questo ci stiamo impegnando al massimo per questa edizione de I Primi d’Italia. Stiamo rivedendo l’evento nei minimi dettagli insieme ad esperti, Regione, Provincia, Comune e Prefettura per riformularlo e proporre una manifestazione sicura ma anche divertente e di alta qualità, come nella tradizione del Festival. Inoltre, tutti i visitatori che verranno a trovarci troveranno ad aspettarli una bella e graditissima sorpresa".

E ancora: "Nel massimo rispetto della nuova normativa a tutela della salute pubblica, lo splendido centro storico di Foligno vedrà ancora una volta protagonisti pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta ma anche i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di deliziosi e sani primi piatt"i.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come Confcommercio e come Epta – conclude Amoni – vogliamo dare il nostro contributo alla ripresa turistica ed economica della nostra Regione, per questo ci stiamo impegnando al massimo per realizzare regolarmente la XXII edizione del Festival Nazionale dei Primi Piatti. Il pubblico troverà a Foligno un format rivisto e tutte le garanzie necessarie per assaporare grandi piatti, incontrare grandi chef e divertirsi in un indimenticabile viaggio nel gusto. Vi aspettiamo a Foligno dal 24 al 27 settembre 2020"