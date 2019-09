I Primi d'Italia 2019, a Foligno il meglio della cucina italiana tra spettacolo, cultura e arte

Spettacolo, ottimo cibo, cultura, arte e tutta l’allegria del piatto più tipico italiano, la pasta. Arriva a Foligno la manifestazione I Primi d'Italia 2019 e lo fa in grande stile. Dopo la presentazione in conferenza ad Amatrice il 12 settembre, I Primi d’Italia è stato presentato a Perugia dal Sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, dall’Assessore al Turismo e Commercio di Foligno Michela Giuliani, e dagli importanti partner Amelia Italiano, Direttore Regionale Umbria di Trenitalia, da Maurizio Beccafichi, Responsabile Sviluppo Università dei Sapori, e da Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, società organizzatrice dell’evento.

L'edizione di quest'anno sarà strepitosa, promettono gli organizzatori: oltre all'immancabile Villaggio dell’Amatriciana (dove saranno presenti anche il Ristorante Roma e la Pasticceria Stocchi che hanno contribuito alla buona riuscita della presentazione ad Amatrice) a Foligno dal 26 al 29 settembre ci saranno anche la mostra dedica al genio di Leonardo da Vinci per 500 anni dalla sua morte, gli Chef di A Tavola con le Stelle, Valeria Piccini, Marco Bottega e Silvia Baracchi, i cui tre appuntamenti sono già quasi esauriti.

Il centro storico di Foligno sarà animato anche da altri grandi personaggi, come lo Chef Atomico Andrea Mainardi e il comico Paolo Migone, sul palco di Piazza della Repubblica il 26 settembre. Tantissimi anche i corsi de I Primi d’Italia Junior, realizzati anche grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che rispondono alle tante richieste di partecipazione al laboratorio Pulcini in Cucina. Tornano poi gli appuntamenti dell’Auditorium Santa Caterina, in un circuito degustativo continuativoadibito ad hub culinario con sponsor importanti e professionisti come l’Università dei Sapori e l’Associazione Professionale Cuochi Italiani.

E poi non mancheranno i Villaggi dei Primi. Oltre al Villaggio dell’Amatriciana, il pubblico troverà altri 14 villaggi tematici: i Primi della Tradizione, la Carbonara, la Polenta, il Cous Cous, la pasta fresca e ripiena, il riso e del tortello mantovano, le tipicità locali, le tipicità romane, gli gnocchi, i Pici, le Ciriole & Co., i primi di mare, il villaggio di Confragricoltura e dell’olio umbro, il gluten free e il Villaggio del Motomondiale in cui il Pastificio Artigiano Fabbri, hospitality partner del Monster Energy Yamaha MotoGP team e del team LCR Honda, propone la degustazione della propria pasta ed espone le moto ufficiali Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi e Honda RC213V di Cal Crutchulow.

Confermata, inoltre, la collaboraziona d’eccellenza con Radio Subasio e Trenitalia, rispettivamente official radio e official carrier del Festival. In particolare, proprio per incentivare l’utilizzo del vettore green per eccellenza, il treno, chi raggiungerà Foligno a bordo dei convogli regionali avrà diritto a sconti dedicati all’interno del Festival e all’ingresso dei principali musei cittadini.

