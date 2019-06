"Prima di domani", la Comunità Capodarco di Perugia in scena con i suoi ospiti e volontari il 28 Giugno al Brecht

Più di 50 attori saliranno venerdì 28 giugno, alle ore 18, sul palcoscenico del Teatro Brecht di San Sisto per uno spettacolo davvero originale. Gli attori sono infatti in gran parte persone con disabilità accolte presso la Comunità Capodarco di Perugia onlus, insieme ad amici, operatori e volontari della struttura. "Prima di domani" è il titolo dello spettacolo, con la regia di Gianluca Iadecola, formatore teatrale, con assistente alla regia Alessandro Ruta.

"L'attività teatrale -spiega Francesca Bondì-, presidente della comunità perugina, è un collante per la vita di gruppo ed aiuta la componente relazionale ed a sostenere la gestione delle emozioni di tutti noi", che la Comunità Capodarco sta ormai sperimentando dal 2008 con spettacoli annuali. Una sorta di percorso comune tra le persone accolte, operatori e volontari che si scambiano esperienze, desideri, timori, riflessioni, speranze e delusioni.

Per la rappresentazione del 28 giugno questo "camminare insieme" è cominciato nel settembre scorso. "Non c' era un titolo, un soggetto -continua Francesca Bondì- ma soltanto il desiderio ed il piacere di stare o di ritrovarsi insieme perché molti dei nostri 'attori' sono anni che condividono questa esperienza di teatro". Divisi in gruppi si sono confidati, hanno discusso, preso appunti. Alla fine è nato un progetto, questo "Prima di domani" con protagonista "il tempo". Un bene prezioso per tutti. "Perché in questo nostro progetto di teatro -spiega ancora la presidente della Comunità- c'è il desiderio di offrire un contributo culturale, esprimere un nostro punto di vista, una riflessione sulla realtà attuale, osservata con una sorta di binocolo della emarginazione". Alla fine di questo cammino comune è emersa la voglia di riflettere sulla "preziosità del tempo, della quotidianità, delle relazioni, del valore della condivisione". E' stato poi il regista Gianluca Iadecola a confezionare una veste teatrale per questo "percorso terapeutico ed anche ludico" che ancora una volta è diventato uno spettacolo davvero particolare.

Grazie anche alla collaborazione ed al sostegno di Comune di Perugia, Arci polisportiva Prepo, e Rinoceronte Teatro di cui Gianluca Iadecola è il presidente.

L' ingresso è fino ad esaurimento posti, con offerta libera a sostegno delle attività della Comunità Capodarco di Perugia.