Prevenzione, benessere e solidarietà: è l'ora della Straquasar a Ellera di Corciano

Fine settimana all’insegna della prevenzione, del benessere e della solidarietà al Quasar Village di Ellera di Corciano che da venerdì 8 a domenica 10 novembre promuove diverse iniziative in collaborazione con associazioni locali. Il tutto culminerà domenica con la Straquasar, la gara podistica alla terza edizione, organizzata dalle società Cdp Atletica Perugia e l’Unatici Ellera di Corciano, e la passeggiata libera a favore e con la collaborazione di Avanti Tutta onlus, nel ricordo di Leonardo Cenci.

Si partirà tutti insieme alle 10 per affrontare due percorsi, la gara competitiva di 11 chilometri e la camminata di 3 chilometri. Le premiazioni si svolgeranno alle 12 nell’area King sport del Quasar Village, con un momento dedicato alla donazione di fondi da parte di Pac 2000A Conad a favore dell’associazione Avanti tutta onlus, particolarmente voluta e sentita dalla direzione del centro commerciale in questo primo anno senza ‘il guerriero’ Leo. A tenere compagnia e raccontare la giornata in diretta ci penseranno la web tv Libera Espressione e Max radio.

Tante, comunque, saranno le associazioni che daranno il proprio contributo tra cui Afas, Avanti Tutta Onlus, Ant,Croce Rossa, Flexorlab e le donne di Pink is good - Fondazione Umberto Veronesi, Avis Perugia, Ospedale dei pupazzi.