Presepi d'Italia a Massa Martana, in mostra il Presepe di Ghiaccio più grande della nazione

L’Umbria e Massa Martana rendono omaggio a Giotto con un grande Presepe di Ghiaccio che si ispira alla Natività affrescata dal Maestro nel 1313 ad Assisi, nel transetto di destra della Basilica Inferiore.

Giotto poteva immaginare tutto, meno che dopo 700 anni il suo capolavoro sarebbe stato raffigurato in un presepe di ghiaccio.

Sarà la punta di diamante della XVIII Edizione di “Presepi d’Italia”, la Mostra Nazionale del Presepe Artistico in programma a Massa Martana dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020.

Un presepe intero scolpito su grandi blocchi di ghiaccio, stupirà grandi e piccoli per la sua bellezza. Si tratta del presepe di ghiaccio più grande d’Italia,con i suoi 13 mq, e per scolpirlo ci sono voluti 30 quintali di ghiaccio.L'effetto è quelli di come se fosse illuminato da un milione di luci.

La mostra Presepi d’Italia, con 150 presepi ed opere d’arte provenienti da tutte le regioni, attende tutti fino al 6 Gennaio 2020.