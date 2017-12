Presepe vivente al Castello Bufalini, oltre venti scene in un percorso suggestivo

Uno strepitoso successo di pubblico. Sono stati 2.280 i visitatori che per Santo Stefano hanno varcato i cancelli del Castello Bufalini a San Giustino per assistere al presepe vivente realizzato con entusiasmo dagli abitanti. Una cifra considerevole che supera di gran lunga le migliori aspettative e premia lo sforzo di chi, come la direttrice del maniero Tiziana Biganti, il direttore del Polo museale dell'Umbria Marco Pierini e il sindaco Paolo Fratini, si è speso per l'iniziativa. Domani, sabato 30 dicembre, dalle ore 16 alle 19,30, sarà possibile partecipare ad una nuova rappresentazione.

Ricordiamo che il presepe vivente, che coinvolge più di centodieci figuranti, è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Comune di San Giustino, Polo museale dell'Umbria, la parrocchia, con Filippo Milli, e le associazioni del territorio tra cui gli Amici dei Musei di San Giustino e Presepe vivente Celalba. Oltre venti scene sono allestite in un percorso di circa quattrocento metri che si snoda intorno al parco in un'incantevole scenografia.