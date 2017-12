Il presepe della Stella replica: un viaggio tra antichi mestieri e degustazioni

Buona la prima. Sono stati veramente numerosi, infatti, i visitatori che nel giorno di santo Stefano hanno affollato i vicoli e le piazze di Passignano sul Trasimeno per ammirare il Presepe della stella. Un presepe vivente con oltre cento figuranti in costume d’epoca che hanno messo in scena, accanto alla natività, attività e mestiere di duemila anni fa. Dopo il successo della giornata di esordio, la proloco di Passignano darà nuovamente l’opportunità di vivere l’esperienza del Presepe della stella in ulteriori tre date: sabato 30 dicembre, lunedì 1 e sabato 6 gennaio.

Le scene di vita della Betlemme antica, con le sue magiche atmosfere, saranno riproposte a partire dalle 17 nel percorso che conduce alla rocca medievale. Si potrà assistere alla realizzazione di manufatti artigianali e degustare prodotti tipici locali, tra cui piatti a base di pesce di lago. “Vista la grande affluenza – avvertono gli organizzatori –, invitiamo i visitatori ad arrivare presto per poter completare tutto il presepe prima dell’orario di chiusura, prevista per le 19”.