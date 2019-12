Presepe Monumentale di Città della Pieve: tradizione, arte e fede si intrecciano per affascinare i visitatori

Con 53 edizioni alle spalle, Presepe Monumentale di Palazzo della Corgna a Città della Pieve è davvero un'istituzione. Quest'anno sarà possibile visitarlo dal 25 dicembre al 6 gennaio, con un percorso suggestivo all'interno dei sotterranei del cinquecentesco Palazzo all'insegna della creatività, dell'abilità artigianale e della tradizione secolare.

Opera del Terziere Castello dal 1966, si articola in più scene e si rinnova ogni anno. Si tratta di un percorso figurato attraverso i suggestivi corridoi e le sale delle vecchie cantine del palazzo, per un totale di otto stanze e più di 500 metri quadrati. Ogni spazio viene allestito minuziosamente dai volontari del Terziere che lavorano per circa tre mesi alla realizzazione del presepe, unendo tradizione, capacità artigianali e di costruzione, per dar vita ad un viaggio attraverso le varie ambientazioni con suggestioni visive e sonore.

Oltre un centinaio le statue di grandi dimensioni utilizzate nell’allestimento, pastori, cammelli, venditori di spezie, acquaioli, carovane di elefanti e altri ancora. Realizzate in cartapesta, terracotta, resina e arricchite da splendidi dettagli, sono state create appositamente da maestri artigiani italiani come Marco Guttilla, molte provengono dalla sua bottega siciliana.

Nel percorso dell’edizione 2019, il visitatore sarà accompagnato a riscoprire la bellezza e la fragilità del nostro pianeta. Di fronte ai cambiamenti climatici e ambientali che stiamo vivendo, non possiamo che rispondere con un messaggio di speranza “Insieme possiamo farcela”, prendendo coscienza della sfida che ci aspetta e con la partecipazione di tutti possiamo fare ancora molto per mantenere il prezioso equilibrio con ''madre natura''.

Continua la collaborazione con il Laboratorio Terrarte che quest'anno realizzerà l'installazione artistica dell'ultima sala del presepe con le scuole elementari di Città della Pieve.