presepe e non solo a perugia il presepe artistico poliscenico permanente di 180 mq

Quest’anno “Presepe e non solo…” è impreziosito da una stupenda creazione in 3D che sarà visibile in anteprima nella festa di riapertura di domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15,30.

“Presepe e non solo…” non è un classico presepe natalizio, ma una grande rappresentazione scenica di tutta la vita di Gesù dall’annunciazione all’ascensione al cielo. Drammatizza i momenti più significativi della vita terrena di Gesù, arricchito con effetti speciali unici (luci, musiche e voci narranti dei personaggi) trasmette una forte emozione allo spettatore.

Un mix di arte e tecnologia ci conducono in un appassionante viaggio tra scene animate ed effetti speciali, accompagnati da un commento vocale unico.

Si può considerare come una vera e propria rarità che ogni anno si impreziosisce di alcune novità.

Presepe e non solo… si trova a Perugia in località Castel del Piano nei locali inferiori della chiesa San Pio da Pietrelcina in un posto coperto ed accogliente composto da una sala d’attesa, la stanza del presepe grande e la stanza dei diorami in 3D. E’ predisposto, sia per l’accesso, che per la corretta visione sia del presepe che dei diorami, anche ai disabili che possono usufruire anche dei servizi igienici adeguati alle loro necessità.

L’ingresso è gratuito (max 20 persone per volta).

Nel periodo natalizio il presepe sarà visibile dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con i seguenti orari: giorni festivi (9:30 – 11:00 / 15:30 – 19:00) giorni feriali (15:30 – 18:00)

Per informazioni: sul sito web: www.presepeenonsolo.it oppure sulla pagina Facebook presepeenonsolo.it

Il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme, il Figlio di Dio che s’è fatto uomo per salvarci.

Che la pace e la gioia del Natale inondi le vostre famiglie!

Gallery