presentazione ufficiale di startup grind perugia

Startup Grind Perugia dà ufficialmente il via alle sue attività con un evento di lancio incentrato sulla creazione di un ecosistema di innovazione nella città. Nel corso della serata discuteremo su come favorire la nascita di una cultura imprenditoriale, sul ruolo della formazione in questo processo e su come coinvolgere le giovani generazioni nell'immaginazione e nella costruzione del nostro futuro.



PROGRAMMA

18:00 - Registrazione

18:15 - Discorso di apertura a cura di Michele Fioroni (Assessore al marketing territoriale, allo sviluppo economico e alla progettazione europea presso il Comune di Perugia)

18:30 - Presentazione di Startup Grind a cura di Federico Cuppoloni (Direttore di Startup Grind Perugia)

18:50 - Dialogo su imprenditorialità, cultura e tradizione con Marta Cucchia (CEO di Giuditta Brozzetti)

19:00 - Fireside Chat con Marco Santini (CEO di Food Partners e consulente di UniCredit Start Lab)



BIGLIETTI

I posti sono limitati. Sebbene l'evento sia gratuito, consigliamo di prenotare il proprio biglietto su www.startupgrind.com/perugia.

