E dopo le "Pillole" ecco le "Perle di storia perugina", tra curiosità e tradizioni della nostra città

Dopo “Pillole di storia perugina”, Emanuela Casinini propone la sua collana di “Perle di storia perugina”, presentato al Museo archeologico nazionale di Perugia dalla direttrice Luana Cenciaioli e dall'editore Francesco Tozzuolo, nell’ambito della kermesse che percorreva tutto il Borgo Bello.

Mentre il primo volume si soffermava su 17 affabulazioni legate alle vicende della Vetusta, il secondo volume propone cartoline relative ai luoghi di culto. Non cattedrale e luoghi famosi, ma “di nicchia”, come San Severo in Porta Sole o la chiesina campestre dei Cenciarelli, sotto la porta del Bulagaio.

Emanuela ci segnala delle chicche, come il particolare che nei sotterranei di San Severo si leggono ancora i graffiti coi nomi di quanti vi si rifugiavano nel corso dell'ultima guerra mondiale.

Più nota è invece la storia dei “cenciarelli”, ossia degli straccetti all’interno dei quali si raccoglievano le miracolose polveri d’intonaco che proteggevano da reumatismi, malaria, ma di gola e malanni invernali, specie di anziani e bambini. Quei pezzetti di stoffa divenivano ex voto per grazia ricevuta. Una parte significativa è dedicata alla chiesa di san Fortunato, dove Emanuela ha trascorso parte della propria fanciullezza, fra scherzi e giochi.

Non mancano, poi, curiosità come quelle legate ai feciali che erano soliti riunirsi in via delle Stalle (poi Volte della pace), oppure alle arti divinatorie, in specie l’aruspicinia, anticamente praticate a Perugia, tanto da attirare studenti da ogni dove. Si dice, anzi, che una scuola del genere esistesse già nei sotterranei di San Fortunato. Il libro è arricchito da un interessante materiale iconografico in infratesto. Degna di nota la circostanza che le notizie contenute nel libro sono “fuori guida”, ossia non figurano nelle guide ufficiali.