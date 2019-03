Tullia Calabi Zevi, biografia di una donna straordinaria: a Perugia la presentazione del libro di Puma Valentina Scricciolo

Sarà presentato alla Domus Pauperum di Perugia sabato 16 marzo alle 17,00 il libro Tullia Calabi Zevi di Puma Valentina Scricciolo pubblicato da ali&no editrice nel Centenario della nascita nella collana “le farfalle” fondata da Clara Sereni. Alla presentazione del libro, che devolve il diritto d’autore in beneficenza alla Fondazione La città del Sole Onlus, interverranno con l’autrice: Maria Luciana Buseghin, Presidente Associazione Italia – Israele sede di Perugia, Fabrizio Scrivano, Università di Perugia e Francesca Silvestri, direttore editoriale ali&no editrice.



Tullia era donna di cultura con una forte personalità, giornalista e corrispondente dall’estero, presente al Processo di Norimberga, ha ripercorso pagine importanti della storia della nostra Repubblica attraverso numerosi scritti, memorie, interviste a politici, intellettuali, capi di stato, ha ricevuto Premi internazionali, riconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica, dall’Europa, dall’Unesco.

In questo libro, scritto come una biografia in forma di narrazione, si ritesse la trama del suo vissuto pubblico e privato, si ripercorrono le tappe dei suoi viaggi, si ritrovano le passioni e gli affetti attraverso le voci e le testimonianze di chi ancora ricorda. Nel ricordarla si pone l’accento sulla sua attenzione alle minoranze, sul suo impegno civico e sui grandi successi che raggiunse come prima presidente donna della Comunità ebraica italiana, come l’Intesa fra Stato italiano e Ucei del 1987.



Nel libro, costruito come un mosaico di voci e immagini, si intrecciano i ricordi e le testimonianze (gran parte inedite) di Liliana Segre, Lia Levi, Clara Sereni, Walter Veltroni, Piera Di Segni, Emanuele Ascarelli, Luca e Adachiara Zevi e molti altri, per ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, una figura femminile di così alto spessore.

«Tullia è stata una protagonista della ricostruzione di un legame rinnovato, che oggi integra la ricchezza e l’articolazione dell’identità italiana. Proprio questo è stato forse il suo contributo più alto e duraturo alla storia recente di tutti noi.» (dalla Prefazione di Liliana Segre)

In occasione del Centenario sono previsti eventi legati al libro e alla figura di Tullia Zevi in molte città italiane.





Puma Valentina Scricciolo, nata a Roma, vive a Perugia. Compiuti gli studi al Liceo Classico, ha conseguito una laurea Magistrale in Lettere con una tesi su Clara Sereni, stringendo amicizia con la scrittrice. Giornalista pubblicista iscritta all’Albo dell’Umbria, ha collaborato con Il messaggero fino al 2009. Autrice di articoli e saggi su letteratura e arte, al momento svolge l’ultimo anno di dottorato in Scienza del libro e della scrittura, occupandosi di Clara Sereni. Per ali&no editrice ha partecipato al libro collettivo Ricette per ricominciare. Quaranta autori in cucina per la ricostruzione del Centro Italia (2017) il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza alla zone terremotate.