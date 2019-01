LETTI PER VOI Avventure a Borgo Gioioso: un libro per bambini… che piace molto anche agli adulti

Presentato a Villa Urbani "Avventure a Borgo Gioioso", un libro per bambini… che piace molto anche agli adulti. La presentazione è stata condotta da Gaia Rossetti, che ha definito il volume (edito da Morlacchi ) “una favola scritta per i grandi, ma da leggere quando si è ancora bambini”.

Il libro – come da noi anticipato – è bilingue e si presenta in modo simmetrico fra le due versioni. Sono state effettuate letture sia in italiano sia in inglese, da parte di alcuni Mormoni americani e italiani, in formazione a Perugia. I madre lingua hanno definito la versione inglese del libro “facile e scorrevole alla lettura”.

La presentazione è risultata gradita ai numerosi bambini presenti, ai loro genitori e al pubblico che abitualmente frequenta la biblioteca. Sono state particolarmente ammirate le illustrazioni di Sara Belia. L’autore ha portato anche alcune testimonianze di cultura materiale: la guida del timone di un traghetto del Trasimeno, una sagola da ormeggio, la bandiera della Marina, una particolare rete da pesca chiamata “martavello” e delle vecchie reti in cotone con degli aghi particolari di legno per tesserle e ripararle.

Un evento che ha saputo adeguatamente coniugare l’aspetto storico, paesaggistico, antropologico del Trasimeno. Col valore aggiunto di un’affabulazione in tema e in ambiente.