Al Supersonic Record Store di Foligno la presentazione del libro di Zuffanti su Battiato. Tutti i dettagli

Diremo un’ovvietà: Franco Battiato è il cantautore assoluto della musica italiana. Ha 73 anni e ogni suo disco è stato un universo, un patrimonio dell’immaginario che lo avvicina e parifica ad un grande poeta o narratore. Fabio Zuffanti, musicista d’avanguardia, a questo immenso Battiato ha dedicato un libro, “Franco Battiato: La voce del padrone. 1945-1982: Nascita, ascesa e consacrazione del fenomeno”, edito da Arcana. Il Supersonic Record Store di Foligno, dopo aver ospitato Enrico Gabrielli e le sue “Piscine terminali”, sabato 26 maggio, a partire dalle 17.30 accoglierà proprio Zuffanti e il suo Battiato. Sarà un’occasione per ascoltare dalla viva voce dell’autore il racconto di un personaggio caleidoscopico e immenso, cesellato in un volume che narra la storia di Battiato dalla nascita alla consacrazione, con i contributi inediti di musicisti, grafici, fotografi, giornalisti, collaboratori o semplici amici.

Battiato è da oltre cinquant’anni una figura unica nel panorama artistico italiano per il suo impavido muoversi tra il pop e la ricerca più ardita, fino a esplorare il mondo dell’opera, della pittura e del cinema. Ogni passo compiuto da Battiato è peculiare per coraggio, originalità, intraprendenza e forza di volontà. Il libro di Zuffanti narra del percorso che da un piccolo paese siciliano arriva alle vette delle classifiche: dal 1945, anno di nascita del musicista, al 1982, momento della consacrazione con la voce del padrone, uno degli album più venduti nella storia della discografia italiana.

Per ricostruire questa appassionante vicenda, Fabio Zuffanti ha effettuato una certosina ricerca in tutto ciò che finora è stato pubblicato sull’argomento e ha analizzato ogni singola canzone dell’artista siciliano con scrupoloso fare musicologico. Ma non sono solo i brani di Battiato a essere sviscerati, bensì anche i concerti, le scelte di vita e tutte le collaborazioni, dichiarate e non. Zuffanti ha inoltre interpellato un gran numero di persone che hanno percorso piccoli o lunghi tratti di strada insieme a Battiato.

L’autore del libro, Fabio Zuffanti è musicista e scrittore. Ha all’attivo oltre quaranta album come solista o leader di band quali Finisterre, Maschera di Cera, Höstsonaten e una fitta attività concertistica in tutto il mondo, ma anche pubblicato diversi saggi musicali. L’appuntamento con Zuffanti e il suo Battiato è presso il Supersonic Record Store di via Nazario Sauro a Foligno, a partire dalle 17.30. L’ingresso sarà gratuito, ci saranno intorno tanti cd e vinili da ascoltare e acquistare e il bar dello Store.