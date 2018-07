Una serata dedicata alla cucina degli Antichi Romani con degustazione di piatti tipici: ecco dove e quando

Nell'ambito della Mezzanotte bianca, lo storico e saggista Giorgio Franchetti presenterà venerdì 27 luglio, alle ore 21, al Museo archeologico nazionale dell'Umbria (p.zza G. Bruno, 10, Perugia), il libro "A tavola con gli antichi Romani. Storia, aneddoti e tante ricette per scoprire come mangiavano i nostri antenati culturali " (edizioni Efesto). Introdurrà l'evento la direttrice del museo Luana Cenciaioli. Si parlerà di traffici mercantili (che portavano a Roma olio, vino, la salsa di pesce "garum"), di pane e di diverse pietanze. Sarà presente anche l'archeo-cuoca Cristina Conte, che da decenni si occupa di cucina e negli ultimi 15 anni espressamente di cucina romana ricostruita, e che ha collaborato al volume per la parte riguardante 124 ricette proposte nel testo.

Al termine, sarà possibile assaggiare nel chiostro del museo piatti tipici dei Romani come il libum di Catone, il savillum, il pasticcio apiciano, l’epityrum, e assaporare un bicchierino di mulsum, il vino speziato dei Romani realizzato con il miele cui venivano poi aggiunti, a piacimento, pepe, petali di rosa, frutta, cannella e chiodi di garofano.