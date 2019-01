Presentazione del libro "Monaci a tavola" di Nadia Togni

Con il libro "Monaci a tavola", Nadia Togni ci conduce alla scoperta di norme e consuetudini alimentari adottate nei monasteri benedettini e da cui hanno avuto origine molte delle abitudini e delle tradizioni ancora seguite nelle nostre famiglie.

La Regola di san Benedetto fornisce, infatti, indicazioni dettagliate sulla corretta alimentazione, sul modo di comportarsi in refettorio, sulla disposizione dei monaci a tavola, sul loro servizio reciproco, sulla lettura e il silenzio, sui tempi dei pasti in comunità.

Il volume è arricchito da un’inedita e avvincente intervista all’abate don Giustino Farnedi di San Pietro di Perugia, che ci offre uno spaccato della vita monastica benedettina attraverso la sua esperienza personale, la narrazione di episodi vissuti accanto ad illustri monaci della nostra storia recente e la conoscenza di numerosi monasteri italiani, tra cui San Pietro di Perugia, Santa Maria del Monte di Cesena, Montecassino, San Giacomo di Pontida (Bergamo), Camaldoli e Santa Maria di Rosano (Firenze). Grazie alla narrazione dell’abate Farnedi, sono presentati alcuni dei principali spazi legati all’alimentazione nella celeberrima abbazia di San Pietro di Perugia: il refettorio monumentale, la neviera e l’antica peschiera. Nella sagrestia della chiesa monastica di San Pietro ci illustra inoltre il dipinto con il Sogno di San Pietro, modello dell’alimentazione monastica, equilibrata e rispettosa del creato.

"Monaci a Tavola" è un agile volume tascabile di appassionata lettura, che ci introduce in un mondo antico e allo stesso tempo di grande modernità.



Alla presentazione intervengono:

Gianfranco Cesarini, Presidente del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio

M. Teresa Severini, Assessore a cultura, turismo e università del Comune di Perugia

Don Giustino Farnedi, abate di San Pietro di Perugia

Nadia Togni dell’Università di Ginevra, autrice del libro



L’evento è organizzato dal Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio ed è patrocinato dal Comune di Perugia e dalla Fondazione Sant’Anna.