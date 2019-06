Todi Festival 2019, presentazione a Perugia tra ghiaccioli, artisti e curiosità

Continua a stupire e affascinare il Todi Festival, giunto quest’anno alla XXXIII edizione - terza dell’”era Guarducci”- presentato stamattina nell’insolita e assolata location del piazzale antistante il PalaBarton di Perugia. La kermesse di musica, teatro, danza e arti visive ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, animerà quest’anno la cittadina umbra dal 24 agosto al 1 settembre, quando a Todi convegeranno opere inedite, debutti e prime nazionali, all’insegna della contaminazione dei generi teatrali, musicali, della danza, della letteratura e delle arti contemporanee in genere e della "de-aristrocartizzazione dell'arte", come afferma il direttore artistico, Eugenio Guarducci. Tra le caratterstiche salienti di questa speciale manifestazione dove l’arte è regina, gli spettacoli pensati appositamente per determinati luoghi e l’unicità di ognuno di questi momenti di esibizione, che non prevede repliche.

Il ricco programma 2019 è stato presentato dall’infaticabile Eugenio Guarducci, patron dell’Agenzia Sedicieventi, arrivato a bordo del camion vela recante il manifesto del Festival, da lui stesso posizionato alle spalle del palco; a fare gli onori di casa dell’iniziativa, il sindaco di Todi, Antonio Ruggiano, entusiasta di accogliere nella sua città il meglio del fermento culturale nazionale e internazionale.

Un’immagine estremamente simbolica quella del manifesto per Todi festival 2019, firmata dalla coppia di artisti Paolo Gandolfi e Stefano di Stasio, presenti alla conferenza, che hanno posato con una gigantografia delle proprie opere appositamente preparata da Sedicieventi per l’iniziativa.

Il direttore generale del Festival, Daniela De Paolis, ha illustrato nel dettaglio la densa kermesse, che scatterà il 24 Agosto con il debutto nazionale dell’apprezzato poeta slammer Simone Savognin, presente alla conferenza dove ha offerto un toccante saggio della sua “Preferisco l’essenza”; a presenziare la conferenza stampa anche Simone Cristicchi, cantautore e attore che invece chiuderà l’edizione di quest’anno il 1 Settembre con un concerto-spettacolo che concentra le tappe più importanti della sua carriera, e racchiude anche il brano “Abbi cura di me”, con cui Creisticchi ha preso parte allo scorso Festival di Sanremo.

All’interno della settimana di Todi, ancora la prima nazionale dello spettacolo diretto da Ferdinando Ceriani “Lezione da Sarah”, ispirato all’arte di Sarah Bernhardt; l’anteprima nazionale in esclusiva per l’Italia di “Tebas Land”, con il drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco, ispirata al mito di Edipo; la prima italiana di “Les petites histories de...”, a cura di Emilio Calcagno; l’attesa anteprima nazionale di “Mistero Buffodi Dario Fo- Edizione per i 50 anni”, proposta dal regista Eugenio Allegri e interpretata da Matthias Martelli; la musica di Pacifico, con l’esclusiva regionale del Tour Bastasse il Cielo; il debutto italiano de “Il canto di Ulisse”, ispirato a Primo Levi, con Roberto Herlitzka e la regia di Teresa Pedroni.

Spazio speciale alla fotografia, con una mostra inedita e specialissima fuori programma sul magico Ayrton Senna, campione brasiliano di Formula 1 morto tragicamente in un incidente in gara il 1 Maggio 1994, sul tracciato di Imola: saranno gli scatti inediti e personalissimi di Paola Ghirotti a mostrare “La velocità del cuore - Ayrton Senna”, dal 25 Agosto presso il Torcularium del Complesso del Nido dell’Aquila.

Un posto di rilievo, infine, è per il filone “Todi Off”, rassegna di teatro contemporaneo, a cura di Teatro Di Sacco, diretto da Roberto Biselli, orientata alla formazione di pubblico e artisti, con l’intento di avvicinarli al teatro di ricerca (spettacoli tutte le sere, dal 25 al 31 Agosto, presso il suggestivo Nido dell’Aquila).

Ma Todi Festival è questo e tanto, tanto altro ancora.