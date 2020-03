Presentato "Ingenium", concorso per ragazzi tra 11 e 14 anni, sulla tematica del bullismo

Per sensibilizzare le giovani generazioni sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo arriva ‘Ingenium’, il concorso organizzato dall’associazione culturale Laboratorio Magione che permette specialmente ai più giovani di sentirsi liberi di esprimere il proprio talento senza paura del giudizio altrui.

Il concorso, presentato a Perugia martedì 3 marzo, coinvolge ragazzi nati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, residenti o frequentanti le scuole dei Comuni di Magione, Corciano, Passignano e Tuoro sul Trasimeno che, dopo le selezioni tenutesi nel mese di febbraio, si esibiranno nella finale di sabato 14 marzo al teatro ‘Giuseppe Mengoni’ di Magione, con performance di canto, ballo, danza, ginnastica artistica, recitazione e musica.

A presentare la quarta edizione del concorso c’era Diego Contini, presidente di Laboratorio Magione. Accanto a lui Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Giacomo Chiodini, sindaco di Magione, e Luca Merli, assessore del Comune di Perugia, città che sarà coinvolta, come annunciato in conferenza stampa, nell’edizione del prossimo anno.

“Ingenium lancia un messaggio positivo – ha dichiarato Tesei –, partire dalle scuole comunicando che ci vuole rispetto per gli altri, per ciò che sono, sanno e possono fare. Si tratta di un concorso volto a valorizzare i talenti, intesi come capacità di esprimere il proprio essere. Iniziative come questa sono importanti per combattere i fenomeni del bullismo e cyberbullismo”.

“Ingenium è cresciuto negli anni – ha commentato Chiodini – perciò un plauso va fatto all’associazione di volontari che vi lavorano. Il concorso è in grado di tirar fuori dai giovani una sana competizione che mette in evidenza talenti e capacità, che magari possono consentire loro di affacciarsi su un panorama più ampio di questo”.

L’associazione Laboratorio Magione conta 500 soci ed organizza diversi eventi di livello, tutti con un profilo sociale.