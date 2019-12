Presentato al Morlacchi “Lionardo”, di Michele Placido

Presentato con successo al Morlacchi “Lionardo”, di Michele Placido e Centodieci, la piattaforma culturale di Banca Mediolanum. Introduzione amichevole di Francesco Tei.

Teatro stipato per uno spettacolo già andato, lo scorso 10 giugno, al Castello Sforzesco di Milano e poi in giro per lo Stivale, in rapporto al 500.mo dalla morte del genio da Vinci.

Lo spettacolo, di taglio biografico, narra l’incontro fra l’anziano Leonardo e Francesco Melzi, allievo e assistente cui il maestro affida le carte, gli appunti: insomma, strumenti per la trasmissione e lo sviluppo dell’umana conoscenza. Tanto che, nel finale, la conquista della Luna e il progresso tecnico scientifico vengono proposti come naturale evoluzione ed espansione di intuizioni e conoscenze, assecondate dall’inesausto spirito di ricerca leonardesco.

Peraltro, l’allievo ereditò anche il celebre Codice Atlantico, che contiene, oltre agli studi sulle macchine, centinaia di nozioni e diversi esempi di scrittura a specchio.

La pièce consta di tre personaggi: Lionardo da Vinci, Giovanni Francesco Melzi, Lisa Gherardini (Monnalisa).

Il segmento artistico viene proposto soprattutto attraverso l’Ultima Cena e la Gioconda, di cui si mostra uno straordinario “morphing” che la fa declinare al maschile, con tanto di barba fluente, nella dimensione dell’autoritratto di Leonardo.

Belle le riflessioni sul volo e sulla profezia dell’uomo-uccello, anche in veste tecnologica.

A fianco di Michele Placido, il figlio Brenno, lattato alla scuola del padre e dotato di sicure doti attoriali, anche se ancora piuttosto precipitoso nelle entrate (l’altra figlia, Violante, è attrice affermata).

Prezioso il cammeo del personaggio Monna Lisa, con riflessioni sul senso di “ritrarre”.

Uno spettacolo molto apprezzato. Anche perché, come ha ricordato Placido, la sua presenza a Perugia (e al Cucinelli) è ormai frequente, “in ragione dell’affettuosa amicizia” consolidata con la città.