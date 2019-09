Presentati i risultati del progetto ANCI Restart, pensato per i giovani nelle terre del sisma

Spettacoli dal vivo, video e guide turistiche, tutti finalizzati al rilancio economico e turistico della Valnerina: sono stati questi i prodotti dei laboratori finanziati dal bando ANCI “ReStart” con un progetto quadro che ha messo a fattor comune sei comuni terremotati e 10 associazioni di promozione sociale, rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici e atmosferici 2016-2017.

Nel palazzo della Provincia si è tenuta la Conferenza finale del progetto ReMix, dal titolo: “Ri-costruire il Futuro”, un percorso iniziato nel settembre 2017 con la partecipazione della Provincia di Perugia, in qualità di capofila.

Oltre 200 giovani sono stati coinvolto nel progetto, che ha visto tra gli altri il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco l’esperienza del Laboratorio di teatro-cucina “Gradevole, dolciastro e …. dimenticato”, incentrato sull’utilizzo storico ma anche moderno della canapa, coltivazione tipica di molti territori della nostra regione.

Altro laboratorio, l'"Open Space Creativity", realizzato a Cascia dalla Pro Loco di Cascia Roccaporena è stata una delle prime occasioni di incontro e socializzazione che i giovani del luogo hanno avuto dopo il terremoto.

L’Associazione Asd Progetto Arte, particolarmente attiva nel Comune di Norcia, oltre al recupero dei beni librari danneggiati dal sisma, ha realizzato il laboratorio Zona Verde.

Condotto da storici dell’Arte, Guide Turistiche, Esperti in Comunicazione, ha fornito ai giovani partecipanti conoscenze e competenze sui principali fattori di attrazione della Valnerina, tutti presenti nel video promozionale che essi hanno realizzato con l’aiuto dell’esperto Giovanni Landi.

Infine, il Laboratorio condotto dalle Acli di Perugia ha proiettato il video prodotto dagli allievi. Il titolo I Know I like I go riassume in modo efficace il percorso formativo intrapreso.