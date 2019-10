Povertà educativa, il Comune di Panicale si muove con l'iniziativa "Autunno dei Libri"

A Panicale è in corso fino al 20 novembre l’”Autunno dei libri”. Un ciclo di incontri, con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla cultura e istruzione del Comune di Panicale, per favorire l’avvicinamento al mondo della lettura, dell’arte e della cultura da parte dei bambini e delle famiglie della Valnestore.

Per questo, oltre che in biblioteca, le opportunità di incontro e appuntamenti sono anche in altri luoghi significativi della cultura e dell’arte del territorio come il Teatro Cesare Caporali e il Santuario di Mongiovino.

Tra le iniziative già svolte, mercoledì scorso è stata poi la volta dell’iniziativa “Nonni, raccontatemi una storia!”, mentre le prossime date programmate sono l’8 novembre con la tappa a Panicale di “Viaggialibro – Festival del libro di viaggio” e il 20 novembre (Giornata Internazionale dei diritti per l’infanzia) quando in collaborazione con l’Unicef verrà inaugurato il Baby Pit Stop, l’area di sosta per l’allattamento e il cambio dei pannolini presso la Biblioteca Intercomunale "Ulisse”.

“Diversi studi recenti tra cui i rapporti di Save the Children – fa notare l’assessore comunale Anna Buso - indicano come le condizioni di povertà educativa stiano colpendo sempre più bambini e giovani. Il futuro delle nostre comunità è strettamente legato al benessere e alla crescita culturale e dei nostri bambini; lo scarso accesso alla lettura, ai musei, a spettacoli teatrali, ai concerti o anche al cinema, da parte dei bambini non sempre è legato alla mancanza di risorse economiche, ma anche ad uno scarso interesse da parte delle famiglie. Iniziative come questa, oltre ad essere un’occasione di incontro e di “socialità”, costituiscono una ulteriore possibilità per riavvicinare a quei contesti di apprendimento non formali e informali, che possono contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni”.