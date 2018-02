Un incontro per conoscere da vicino i cosmetici che le donne sono solite usare: ecco come e dove si terrà

Sabato 17 Febbraio 2018 al POST, alle ore 17.00, la biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino, in occasione della recente uscita del suo nuovo libro “Il trucco c’è e si vede”, parlerà dei cosmetici visti con gli occhi della scienza. “Siamo sommersi da ogni tipo di informazione sui cosmetici. La televisione ci bombarda di pubblicità, le riviste reclamizzano le ultime novità in fatto di mascara e di miracolosi shampoo riparatori e, in particolar modo su internet, ci imbattiamo di continuo in articoli che ci mettono in allarme su prodotti e ingredienti che ci possono causare disturbi e malattie. Siamo frastornati.

Di quello che ci spalmiamo addosso sappiamo solo ciò che il marketing vuole farci sapere, ovvero poco e, soprattutto, non sempre qualcosa che sia in grado di aiutarci a scegliere in maniera consapevole. La triste realtà è che un’informazione attendibile e critica sui cosmetici nel nostro paese praticamente non esiste.

Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, ha provato a ovviare a questa grave lacuna mettendosi dalla parte di chi entra in un negozio e vuole acquistare prodotti efficaci e non dannosi per migliorare il proprio aspetto e il proprio benessere, senza essere ingannato dalla pubblicità. Così fra le pagine di questo libro troverete molte risposte alle tante domande che ci facciamo ogni giorno sui prodotti contro le rughe e la cellulite, sulle creme solari, gli shampoo, le cerette e tanto altro. Non troverete pubblicità, ma solo i trucchi, quelli veri, per difendersi da truffe e false promesse”.



Ingresso gratuito riservato ai possessori delle membership card del Post 2018.

Le Membership, oltre ad essere un modo per sostenere la cultura e la divulgazione scientifica nella città di Perugia, danno diritto a numerose agevolazioni, nonché alla possibilità di partecipare ad eventi assolutamente esclusivi e riservati solo ai possessori delle card.Per conoscere Le modalità di sottoscrizione, e per poter partecipare così anche all’incontro del 17 febbraio, basta contattare il Post al numero 0755736501 o visitare www.perugiapost.it.