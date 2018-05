Dieci anni di Porchettiamo: al via il festival delle porchette, il programma completo dei tre giorni

Tutto è pronto ormai per “accendere” Porchettiamo X, slogan scelto per celebrare i dieci anni di Porchettiamo, il festival delle porchette d’Italia. Un festival entrato nel cuore di tutti, nato per gioco ma capace di anticipare i tempi, riportando il cibo di strada al centro della scena quando molti lo avevano dimenticato.

I migliori produttori di quello che è considerato il prodotto “re” dei cibi di strada, la porchetta, si danno quindi ancora appuntamento in Umbria, a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), per la tre giorni di festival (18-20 maggio): un percorso gastronomico dai “cru” della porchetta umbra fino a quella laziale, calabrese e pure siciliana, la novità di quest’anno.

Ed inoltre, panini d’autore nello spazio ‘In Punta di Porchetta’ e poi i tanti amici di Porchettiamo, quelli del migliore street food italiano, con la novità delle lumache in porchetta. Confermati i partner che hanno da sempre accompagnato il successo dell’evento: la rosa di birre artigianali italiane e straniere, selezionate da Fermento Birra, e i vini della Strada del Sagrantino. Torna anche il panino gluten free per accontentare anche i celiaci. Ricco infine il programma delle iniziative collaterali (musica, passeggiate, animazioni, laboratori di cucina ed educazione alimentare per i bambini).