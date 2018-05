Dieci anni di Porchettiamo, il festival delle migliori porchette d'Italia: il programma e tutte le novità

Dieci anni e non sentirli. Porchettiamo, il Festival delle porchette d’Italia in programma come sempre a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) dal 18 al 20 maggio, festeggia per l’edizione 2018 il decennale di una avventura gastronomica straordinaria. ‘Porchettiamo X’ è quindi lo slogan scelto. “Così coinvolgente che ti fa immergere in quello che vedi. Con Porchettiamo X quella visione diventa realtà. E il futuro può cominciare”: la frase è quella di lancio dell’Phone X ma visto che Porchettiamo ha raggiunto la stessa edizione, alla Apple saranno contenti. Del resto mele e porchette sono sempre andate d’accordo.