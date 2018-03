Porchettiamo arriva alla decima edizione: il programma dell'evento delle porchette in Italia

Ritorna, come ogni anno, uno degli eventi gastronimici più attesi in Umbria: Porchettiamo. Gli appuntamenti sono fissati dal 18 al 20 maggio. Protagonista, come sempre, uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana: la porchetta.

I migliori produttori di porchetta si danno appuntamento in Umbria, a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) nella “Piazza delle Porchette”, per una tre giorni dedicata alla regina del cibo di strada, in abbinamento alle Birre Artigianali, selezionate per noi da Fermento Birra e ai vini della Strada del Sagrantino.Un percorso gastronomico tra Umbria,Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna fino alla Calabria e alla Sicilia, tra porchetta e street food, tra laboratori e degustazioni , tra musica, passeggiate e giochi.