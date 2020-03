A Ponte San Giovanni un angolo di "casa della nonna": apre Le delizie di Dagy

A Ponte San Giovanni un angolo di città “come dalla nonna”. Tra il cemento freddo dei palazzi si nasconde infatti un rifugio che conserva tutto il calore e il colore dell’amore per gli altri e per le cose buone.

Questo lo spirito che ha spinto Dagmar Selonke, pasticcera e mamma di due bambini piccoli, a trovare il coraggio di affrontare tutte le sfide burocratiche ed economiche di un’epoca malaticcia per aprire un angolo dove ritrovare la serenità e la salute.

“Vorrei fare le cose un po’ come la mia nonna”: sulla scia di questa visione “Le Delizie di Dagy” ha aperto le sue porte al pubblico lo scorso 1 febbraio, in via Nino Bixio, 52 (Ponte San Giovanni). Pasticceria e torteria con servizi di cake design e modeling, ma anche caffetteria, teeria e tisaneria, insomma un luogo dove poter mettere in pausa la fretta e la frenesia della quotidianità e rigenerare il proprio corpo e la propria mente coccolandosi con alimenti sani, genuini e, soprattutto, buoni.

Dai cornetti alle pizzette, dai dolcetti più ricercati al pane di semola rimacinata, senza escludere il caffè e il tè: tutto ciò che arriva sul banco proviene da materie prime di assoluta qualità consegnate direttamente da fornitori accuratamente selezionati, che vengono elaborate con la stessa passione e la stessa cura delle nostre nonne. I valori su cui si basa tutta la produzione sono: genuinità, tradizione, innovazione. Le ricette sono quelle di una volta, ma fatte rivivere sul soffio di una fantasia in continuo movimento, riadattate a uno stile di vita che non può più sopportare quantità eccessive di zuccheri ed elementi chimici.

Le regole sono: basso contenuto glicemico, no grassi idrogenati, solo ingredienti freschi, naturali e preparati al momento. Gli orari si collocano sulla stessa linea: dalle 7.00 alle 12.30, dalle 16.00 alle 19.00, domenica chiuso, per non togliere alla famiglia il tempo e l’attenzione di cui ha bisogno. Insomma, un luogo dove l’onestà, la semplicità, la naturalezza possano essere celebrati, difesi, alimentati.