La musica degli "anni d'oro" rivive a Ponte Felcino con il "Ponte Festival": ecco quando

L’Umbria nel campo della musica leggera ha un passato di tutto rispetto e chi era giovane negli anni ’60 e ’70 ricorda perfettamente il proliferare di gruppi musicali che, nel solco della emergente musica beat e rock, si esibivano un po’ dappertutto, perfino nelle chiese con le famose “messe beat”. Domenica 21 gennaio, alle ore 15.30, alcuni di questi gruppi, che allora andavano per la maggiore ed erano chiamati “complessi”, si daranno appuntamento al “Ponte Festival” nella Sala Eden di Ponte Felcino per far rivivere agli appassionati le emozioni e le sonorità di quegli anni.

Presenteranno Mirco Cavallacci e Manuela Chiodi e l’ospite d’onore sarà Stefano Giugliarelli, voce solista dell’orchestra di Mirco Casadei. La direzione artistica dell’evento è del M° Antonio Rossi mentre l’organizzazione generale è a cura di Paolo Pagnottini. Per informazioni e prenotazioni contattare il 333.7908339.