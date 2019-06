Nonni e bambini giocano insieme, tutti i centri estivi targati Polis

L’estate di Polis cooperativa sociale è dedicata ai più piccoli con i 14 centri estivi (nel 2018 erano 9 con 574 bambini ospiti) organizzati nel Perugino, Media Valle del Tevere e Lago Trasimeno.

Il tema delle attività dei centri estivi 2019, che rientrano nel marchio “Tanaliberatutti”, sarà l’arte visiva e tutti i giochi dimenticati, tanto cari ai nostri nonni, cercando di recuperare la cultura dell’essenziale come risposta all’abbondanza in questa società sempre più distratta. La novità del 2019 è l’apertura di quattro centri estivi in collaborazione con il progetto “Nonni nella comunità” finanziato dalla fondazione “Con i Bambini” con capofila l’Auser Lombardia e che vede coinvolte quattro regioni, tra cui l’Umbria. La particolarità di questi quattro centri estivi è che gli educatori sono affiancati da “nonni volontari “, in un percorso intergenerazionale di saperi e relazioni.

I quatto centri estivi “sperimentali” aperti a bambini dai 3 ai 5 anni sono:

Centro estivo di Città della Pieve (con l’appoggio del Comune di Città della Pieve);

Centro estivo di Castiglione del Lago (con il sostegno del Comune di Castiglione del Lago);

Centro estivo di Norcia (con l’aiuto del Comune di Norcia);

Centro estivo di Cascia (con il patrocinio del Comune di Cascia).

I centri estivi sono un segmento importante per le famiglie che con il lavoro e la chiusura delle scuole, in taluni casi senza una rete parentale di supporto, si trovano in una reale situazione di difficoltà nella gestione dei propri figli. Tutte le attività sono state dedicate a quella che ormai è la filosofia di Polis, cioè percorsi di socializzazione con la riscoperta dei vecchi giochi dimenticati. Tutti i centri sono stati caratterizzati dai laboratori creativi artistici, dal teatro, al mosaico, alla pittura e alle tecniche del riuso di materiale povero sulla falsa riga del Dadaismo. Molto significativo è stato l’inserimento del momento dello yoga con esperta esterna specializzata del Metodo Balyayoga® che ha riscosso molto consenso. Il centro estivo è un momento di svago, socializzazione e di gioco, quindi importanti sono anche le uscite tematiche e i momenti di puro divertimento come la piscina.I centri Polis sono distribuiti secondo un criterio geografico:

Ambito territoriale del Perugino (Corciano, Torgiano e Perugia)

Centro estivo di Ponte Felcino (convenzionato con il Comune di Perugia);

Centro estivo Tantetinte (unico centro estivo privato) a Perugia al Percorso Verde;

Centro estivo di Torgiano “Baby” (convenzionato con il Comune di Torgiano) per bambini dai 5 mesi ai 5 anni;

Centro estivo di Torgiano (convenzionato con il Comune di Torgiano) per bambini dai 6 ai 12 anni.

Ambito territoriale Media Valle del Tevere

Centro estivo di Todi, presso l’Istituto Agrario Ciuffelli (convenzionato con il Comune di Todi);

Centro estivo di Massa Martana (convenzionato con il Comune di Massa Martana);

Centro estivo di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina (convenzionato con i Comuni di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina).

Ambito territoriale Lago Trasimeno

Centro estivo di Magione (convenzionato con il Comune di Magione);

Centro estivo di Piegaro (convenzionato con il Comune di Piegaro);

Centro estivo di Tavernelle (convenzionato con il Comune di Perugia) in questo caso l’iscrizione è aperta per bambini da 1 ai 5 anni.

Tutti i centri estivi di Polis coinvolgono bambini dai 3 ai 14 anni, esclusi quello di Tavernelle, Tantetinte e Torgiano Baby rivolto a bambini da 1 a 5 anni.

Come ogni anno Polis ha offerto un servizio e un sostegno alle famiglie e opportunità di lavoro ai propri soci che con la chiusura delle scuole subiscono una diminuzione delle ore lavorative. Con i centri estivi si prosegue, inoltre, il servizio svolto sul territorio durante l’anno, costituendo anche un presidio e un osservatorio su eventuali emergenze sociali e di cittadinanza sulle quali intervenire e avviare ulteriori servizi.