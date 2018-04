Play Mobility, l’Area Kids di Ferrovie dello Stato al Festival Internazionale del Giornalismo

Uno spazio tutto dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni e ai loro genitori che, attraverso giochi e attività edutainment analogiche e digitali andranno alla scoperta della mobilità integrata e sostenibile. Robottini da programmare a forma di treno e autobus, un percorso gioco alla scoperta dell’Italia in viaggio, uno spazio dove imparare i "comportamenti corretti" da tenere a bordo treno e un’area per le foto ricordo. All’interno dei Giardini Carducci dall’11 al 15 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, tante attività per giocare insieme con la sostenibilità, il rispetto, il viaggio, la velocità e la multimodalità.

Tutti a scuola - Ferrovie dello Stato Italiane quest'anno sostiene anche la serie di incontri "Tutti a scuola!", la sezione del Festival dedicata a bambini e ragazzi a cura di Kidsbit. Un luogo in cui sviluppare competenze di cittadinanza digitale, media literacy e coding attraverso workshop, giochi e discussioni rivolti a piccoli e grandi esploratori digitali da 6 a 18 anni. Per imparare insieme a vivere positivamente il web con l'obiettivo di fare della mente e del cervello uno strumento di verifica dei fatti.